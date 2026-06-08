У Литві зупиняли роботу Вільнюського аеропорту через "гібридну атаку Білорусі"

У ніч проти 8 червня роботу аеропорту Вільнюса призупиняли у зв’язку з тим, що роботу повітряних суден міг порушити метеозонд.

Про це повідомила пресслужба Вільнюського аеропорту, пише "Європейська правда".

Часткові обмеження повітряного простору над аеропортом Вільнюса були введені о 01:18 8 червня "у зв’язку з гібридною атакою, здійсненою Білоруссю проти Литви, цивільної авіації та населення", йдеться у повідомленні пресслужби.

Зокрема, у небезпечних для авіації зонах були зафіксовані навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль.

Аеропорт Вільнюса відновив роботу о 04:00 після скасування обмежень повітряного простору.

Пасажирів, чиї рейси були порушені через обмеження або скасовані, закликали звертатися безпосередньо до своїх авіакомпаній.

Нагадаємо, у середині травня у Литві затримали 27 осіб, серед яких держслужбовці, у зв’язку з контрабандою метеокулями.

Вночі 13 травня аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через чергові метеозонди з контрабандою з території Білорусі. Через це один рейс розвернули на шляху і ще один скасували.