В Литве приостановили работу Вильнюсского аэропорта из-за "гибридной атаки Беларуси"

В ночь на 8 июня работа аэропорта Вильнюса была приостановлена в связи с тем, что метеозонд мог нарушить работу воздушных судов.

Об этом сообщила пресс-служба вильнюсского аэропорта, пишет "Европейская правда".

Частичные ограничения воздушного пространства над аэропортом Вильнюса были введены в 01:18 8 июня "в связи с гибридной атакой, осуществленной Беларусью против Литвы, гражданской авиации и населения", говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, в опасных для авиации зонах были зафиксированы навигационные сигналы, характерные для воздушных шаров.

Аэропорт Вильнюса возобновил работу в 04:00 после отмены ограничений воздушного пространства.

Пассажиров, чьи рейсы были нарушены из-за ограничений или отменены, призвали обращаться непосредственно в свои авиакомпании.

Напомним, в середине мая в Литве задержали 27 человек, среди которых государственные служащие, в связи с контрабандой метеозондами.

ночью 13 мая аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за очередных метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. Из-за этого один рейс развернули в пути, а еще один отменили.