У Литві затримали 27 осіб, серед яких держслужбовці, у зв’язку з контрабандою метеокулями

Правоохоронні органи у Литві затримали 27 осіб, серед яких 13 держслужбовців, у рамках розслідування справи про масштабну контрабанду сигарет із використанням метеорологічних аеростатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

​13 із затриманих – це не лише поліцейські, а й співробітники Державної прикордонної служби (VSAT), заявив у п’ятницю заступник генерального комісара поліції Маріус Драудвіла. Вони надавали контрабандистам конфіденційну оперативну інформацію.

Драудвіла зазначив, що правоохоронна операція була спрямована проти організованих угруповань, які "цинічно діють проти національних, економічних та безпекових інтересів Литовської Республіки", становлячи небезпеку та загрозу для цивільної авіації, громадської безпеки та інфраструктури.

За словами посадовця, злочинні угруповання діяли організовано, використовуючи GPS-обладнання та засоби зашифрованого зв’язку для точного відстеження місць приземлення метеорологічних аеростатів, що перевозили контрабандні сигарети. Потім вантаж збирали та продавали.

Поліція повідомила, що під час операцій було проведено 74 обшуки, в яких брали участь понад 100 співробітників. Під час рейдів було вилучено тепловізори, дрони, GPS-передавачі, радіостанції, SIM-картки, маски та пакувальні матеріали для сигарет.

Затриманих співробітників відсторонено від виконання службових обов’язків, і, як очікується, їх буде звільнено.

Розслідування стосується звинувачень у контрабанді та злочинному об’єднанні, а також у сприянні іноземній державі в діяльності проти Литви.

Як повідомляли, вночі 13 травня аеропорт Вільнюса призупиняв роботу через чергові метеозонди з контрабандою з території Білорусі. Через це один рейс розвернули на шляху і ще один скасували.

Одна з куль приземлилася в районі міста Каунас, у протилежному кінці країни.

На початку травня метеокулі з контрабандними цигарками з Білорусі вперше знайшли далеко на півдні Польщі.

