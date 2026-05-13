Аеропорт Вільнюса закривали через "гібридну атаку з боку Білорусі"

Через гібридну атаку з боку Білорусі вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

„О 2.16 через гібридну атаку з боку Білорусі проти Литви, цивільного авіасполучення та суспільства вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт. Фіксувалися навігаційні сліди, характерні для метеозондів. О 3:16 обмеження були зняті, аеропорт відкрився", – повідомляють Литовські аеропорти.

Обмеження торкнулися двох рейсів і спричинили незручності для 128 пасажирів.

Один літак було направлено до Копенгагена, другий рейс було скасовано.

Через збої в ротації літаків можливі окремі запізнення і в середу.

Востаннє такі обмеження вводилися на початку квітня.

У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.