Аеропорт Вільнюса закривали через "гібридну атаку з боку Білорусі"
Через гібридну атаку з боку Білорусі вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.
„О 2.16 через гібридну атаку з боку Білорусі проти Литви, цивільного авіасполучення та суспільства вночі знову було закрито Вільнюський аеропорт. Фіксувалися навігаційні сліди, характерні для метеозондів. О 3:16 обмеження були зняті, аеропорт відкрився", – повідомляють Литовські аеропорти.
Обмеження торкнулися двох рейсів і спричинили незручності для 128 пасажирів.
Один літак було направлено до Копенгагена, другий рейс було скасовано.
Через збої в ротації літаків можливі окремі запізнення і в середу.
Востаннє такі обмеження вводилися на початку квітня.
У грудні 2025 року через регулярність таких інцидентів литовський уряд оголосив надзвичайний стан.