ЗМІ: Угорщина припинить блокувати відшкодування країнам ЄС коштів за поставки зброї Україні
Новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні.
Як пише "Європейська правда", про зміну політики в понеділок повідомив посол Угорщини в Комітеті з політичних питань та безпеки – органі Ради ЄС, що контролює політику безпеки та оборони, – повідомив Politico посадовець, який був присутній у залі на той час.
Європейський фонд миру (EPF) – це позабюджетний механізм фінансування ЄС, який відшкодовує країнам близько 40 відсотків вартості зброї, яку вони надсилають до України зі своїх власних запасів.
Оскільки рішення EPF вимагають одностайності серед держав-членів, Угорщина змогла заблокувати цей механізм через процес прийняття рішень у сфері зовнішньої політики ЄС.
Це створило заборгованість у розмірі понад 40 млрд євро за відшкодуваннями, що розлютило великі країни-донори, такі як Німеччина та Нідерланди. Це також змусило ЄС шукати обхідні шляхи, щоб забезпечити, щоб Україна продовжувала отримувати критично важливі поставки зброї та боєприпасів у час максимальної небезпеки з боку російських військ.
Рішення Будапешта зняти вето на EPF негайно звільняє 6,6 млрд євро на відшкодування, а згодом буде ще більше.
Скасування вето на EPF "стане позитивним підкріпленням для тих держав-членів, які надали найбільшу підтримку Україні", – зазначив дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним. "Тепер вони нарешті отримають певне відшкодування, що також зробить розподіл навантаження більш рівномірним", – сказав він.
Тепер, коли вето скасовано, країни повинні будуть визначитися з новими критеріями використання коштів, зокрема з тим, чи слід повертати відшкодування до національних бюджетів, чи спрямовувати їх на додаткову підтримку України. Вони також мають вирішити, чи зберігати нинішню ставку відшкодування – близько 40 відсотків вартості озброєння – та як рефінансувати EPF.
Очікується, що ці питання, що стосуються EPF, будуть обговорюватися на наступному тижні на неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі.
На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ЄС через Європейський фонд миру (EPF) виплатив 5,5 мільярдів євро країнам-членам, які постачали Києву зброю, боєприпаси, танки і ракети ППО здебільшого з наявних у них запасів.
Але з початку 2023 року Угорщина блокувала будь-які виплати з фонду для країн-членів, вимагаючи від України поступок, не пов'язаних з цим.
Також ЗМІ повідомляли, що ЄС 15 червня може офіційно відкрити перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови – після того як Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо заявки України.
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