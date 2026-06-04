У ЄС не підтверджують зняття Угорщиною вето з 6,6 млрд Європейського фонду миру

Європейська комісія наразі не може підтвердити інформацію про розблокування Угорщиною 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру (European Peace Facility), які призначені на військову підтримку України.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі, заявила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер у четвер, 4 червня.

Угорщина ще офіційно не розблокувала кошти для компенсації військової допомоги для України у розмірі 6,6 млрд євро, заплановані у Європейському фонді миру.

"На цей момент я не можу це підтвердити, оскільки ми ведемо багато дискусій щодо Європейського фонду миру, і вони наразі тривають. Точне використання заблокованих коштів все ще обговорюється з державами-членами", – заявила Гіппер "ЄвроПравді".

Вона підкреслила, що "попри блокаду, держави-члени продовжують надавати військову підтримку Україні, а висока представниця (ЄС у закордонних справах Кая Каллас) перебуває у постійному контакті з державами-членами, щоб заохотити їх збільшити постачання боєприпасів та підтримку України".

"Дискусії тривають, тож це дипломатична розмова, без подальших коментарів на цьому етапі", – підсумувала Гіппер.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що новий угорський уряд скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають Україні, у рамках Європейського фонду миру.

У той самий час, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав використати Європейський фонд миру для фінансування програми PURL та закупівлі для України додаткових систем Patriot і перехоплювачів до них.

Нагадаємо, держави ЄС подали у Єврокомісію запити на загальну суму 43 млрд євро на відшкодування озброєнь, наданих Україні, які мають бути частково відшкодовані через Європейський фонд миру.

Зауважимо, що наразі Євросоюз поповнює Європейський фонд миру доходами від заморожених російських активів, причому уряд ще чинного премʼєра Угорщини Віктора Орбана подав позов до Суду ЄС проти Європейського фонду миру та Ради ЄС через це рішення.