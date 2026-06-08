Каллас: продолжаются переговоры о разблокировании Венгрией 6,6 млрд евро на поддержку Украины

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что дискуссии о разблокировании Венгрией выплаты 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира государствам Евросоюза за военную поддержку Украины еще продолжаются, но не смогла назвать конкретные сроки решения этого вопроса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас сказала в понедельник, прибыв на неформальную встречу министров обороны стран ЕС на Кипре.

Каллас отметила, что теперь у нас "есть новый венгерский министр, а это также означает, что мы продвигаемся вперед с разблокированием 6,6 млрд евро в Европейском фонде мира".

"Поэтому сегодня мы также обсуждаем, как использовать эти средства. Как вы знаете, первоначальная идея заключалась в том, чтобы получить возмещение за взносы, чтобы распределить бремя. Но, конечно, сейчас также возникает вопрос, следует ли сосредоточиться больше на оказании помощи Украине или на фактическом возмещении тех взносов, которые уже были сделаны", – сказала Каллас.

Она добавила, что на обсуждение была выдвинута компромиссная идея.

"Этот вопрос совсем свежий. Мы подали это предложение, государства-члены должны его согласовать, а затем мы сможем двигаться дальше, поэтому я не могу назвать сроки", – подчеркнула Каллас.

Через Европейский фонд мира страны ЕС получают компенсацию за вооружение и военную технику, которую передают Украине. За счет фонда финансировались поставки артиллерийских систем, боеприпасов, ракет, средств ПВО, бронетехники, топлива, медицинского оборудования и другого снаряжения для украинских Сил обороны.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в СМИ появилась информация о том, что новое венгерское правительство сняло вето на частичное возмещение странам ЕС стоимости оружия, которое они отправляют Украине, в рамках Европейского фонда мира.

Впрочем, 4 июня пресс-секретарь Еврокомиссии не подтвердила информацию о разблокировании Венгрией 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.