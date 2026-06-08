Каллас: певні рухи всередині Росії вказують на незадоволення продовженням війни

Очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас відзначила, що у Євросоюзі помічають ознаки невдоволення у Росії щодо продовження повномасштабної війни з Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Каллас сказала у понеділок, прибувши на неформальну зустріч міністрів оборони країн ЄС на Кіпрі.

Каллас коментувала недільну зустріч президента України з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні, і, зокрема, те, якою може бути потенційна роль Європи у перемовинах з Росією.

Вона підкреслила, що наразі спостерігається ескалація російських атак замість того, щоб відбувались реальні мирні переговори.

"Але водночас ми також бачимо певні рухи всередині Росії, які свідчать про те, що там не задоволені продовженням цієї війни. Ось чому нам потрібно чинити на них більший тиск, а також посилити нашу підтримку України", – сказала глава дипломатії ЄС.

"Ми маємо зробити все, щоб Росія та Україна почали діалог, адже зрештою їм доведеться дійти згоди. Водночас ми маємо пам’ятати і про наші основні європейські інтереси, адже є також деякі питання, що нас турбують, коли йдеться про скасування санкцій, про розморожування активів", – зазначила Каллас.

Нагадаємо, лідери України, Британії, Франції та Німеччини на зустрічі у Лондоні 7 червня обговорили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

На зустрічі Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.