Каллас: определенные настроения внутри России свидетельствуют о недовольстве продолжением войны

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас отметила, что в Евросоюзе замечают признаки недовольства в России в связи с продолжением полномасштабной войны с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Каллас сказала в понедельник, прибыв на неформальную встречу министров обороны стран ЕС на Кипре.

Каллас комментировала воскресную встречу президента Украины с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне, и, в частности, то, какой может быть потенциальная роль Европы в переговорах с Россией.

Она подчеркнула, что в настоящее время наблюдается эскалация российских атак вместо того, чтобы велись реальные мирные переговоры.

"Но в то же время мы также видим определенные движения внутри России, которые свидетельствуют о том, что там недовольны продолжением этой войны. Вот почему нам нужно оказывать на них большее давление, а также усилить нашу поддержку Украины", – сказала глава дипломатии ЕС.

"Мы должны сделать все, чтобы Россия и Украина начали диалог, ведь в конце концов им придется прийти к соглашению. В то же время мы должны помнить и о наших основных европейских интересах, ведь есть также некоторые вопросы, которые нас беспокоят, когда речь идет об отмене санкций, о размораживании активов", – отметила Каллас.

Напомним, лидеры Украины, Великобритании, Франции и Германии на встрече в Лондоне 7 июня обсудили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

На встрече Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях.