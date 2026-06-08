Зеленський розповів деталі зустрічі з лідерами Франції, Британії та Німеччини

Увечері 7 червня президент Володимир Зеленський розповів деталі своєї зустрічі із прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном, а також канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що поінформував лідерів країн про ситуацію на полі бою та російські втрати.

"Важливо, що наші оцінки збігаються з оцінками наших партнерів: Росія на полі бою не перемагає, і наші мідлстрайки та дипстрайки суттєво обмежують її можливість розширювати агресію. Але дуже важливо, щоб був захист і від балістичних загроз, якими росіяни тероризують наші міста й громади", – наголосив український президент.

Також за словами Зеленського, вони обговорили можливі шляхи активізації дипломатії та роль Європи у цьому процесі.

"Для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними. Дякую Британії, Франції та Німеччині за підтримку й готовність допомагати. Домовилися, що команди попрацюють над наступними кроками", – додав він.

Повідомляли, що Франція скликає чергове засідання "коаліції рішучих" у Парижі 13-14 липня.

Нагадаємо, понад 30 країн-учасниць "коаліції рішучих" після засідання 24 лютого підтвердили свою роль у наданні багаторівневих гарантій безпеки для України за підтримки США.

6 січня прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.