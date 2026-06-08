Туск закликав президентів України і Польщі до розмови, перші ніж "емоції зруйнують солідарність"

Глава уряду Польщі Дональд Туск у понеділок закликав президентів Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови у той час, як у понеділок може бути ухвалене рішення про позбавлення президента України найвищої нагороди Польщі.

Про це Туск написав у понеділок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Туск констатував, що дипломатичні зусилля довкола скандалу через присвоєння українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА "не дали жодних результатів".

"Я публічно звертаюся до президентів Кароля Навроцького та Володимира Зеленського з проханням про пряму та відверту розмову. До того, як емоції зруйнують нашу солідарність, яка зародилася перед лицем російської загрози. Співпраця лежить в інтересах обох наших держав і народів, а конфлікт – в інтересах Москви. Гадаю, це очевидно для нас усіх", – написав Туск.

За даними Polsat News, у понеділок до обіду заплановане засідання капітулу ордена Білого Орла. Президент Кароль Навроцький запропонував включити до порядку денного питання про позбавлення президента України нагороди.

Заява Навроцького стала реакцією на оголошене кілька днів тому рішення президента Зеленського про присвоєння одній із військових частин назви на честь героїв УПА.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше наголосив, що загострення відносин між Україною та Польщею не приносить користі ані українцям, ані полякам.

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