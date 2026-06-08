Туск призвал президентов Украины и Польши к диалогу, пока "эмоции не разрушили солидарность"

Глава правительства Польши Дональд Туск в понедельник призвал президентов Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого к откровенному разговору в то время, как в понедельник может быть принято решение о лишении президента Украины высшей награды Польши.

Об этом Туск написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Туск констатировал, что дипломатические усилия вокруг скандала из-за присвоения украинскому воинскому подразделению названия в честь героев УПА "не дали никаких результатов".

"Я публично обращаюсь к президентам Каролю Навроцкому и Владимиру Зеленскому с просьбой о прямом и откровенном разговоре. До того, как эмоции разрушат нашу солидарность, зародившуюся перед лицом российской угрозы. Сотрудничество лежит в интересах обоих наших государств и народов, а конфликт – в интересах Москвы. Думаю, это очевидно для всех нас", – написал Туск.

По данным Polsat News, в понедельник до обеда запланировано заседание капитула ордена Белого Орла. Президент Кароль Навроцкий предложил включить в повестку дня вопрос о лишении президента Украины награды.

Заявление Навроцкого стало реакцией на объявленное несколько дней назад решение президента Зеленского о присвоении одной из воинских частей названия в честь героев УПА.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее подчеркнул, что обострение отношений между Украиной и Польшей не приносит пользы ни украинцам, ни полякам.

Подробнее читайте в статье "Герои УПА, разжегшие Польшу: почему Зеленский пошел на решение, которое обострило конфликт"