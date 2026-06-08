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В Литве заявили о переходе к всеобщей воинской повинности

Новости — Понедельник, 8 июня 2026, 12:52 — Ольга Ковальчук

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна движется к введению всеобщей воинской повинности на фоне инцидентов с дронами.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

По словам министра обороны, Литва должна подготовиться к увеличению количества призывников, поскольку страна "хорошими темпами" движется к введению обязательной военной службы.

"Нам нужно подготовиться – нам нужна инфраструктура и инструкторы, нам нужны военные возможности, и нам нужно иметь достаточное количество такого же оружия, чтобы оснастить людей, которых мы призвали… Каждый год армия имеет возможность обучать все больше людей, поэтому мы движемся к всеобщей воинской повинности, но движемся хорошими темпами, сохраняя качество", – заявил Каунас.

Премьер-министр Инга Ругинене согласилась с тем, что количество призывников нужно увеличить.

"Видя изменение геополитической ситуации и приближение новых угроз, приоритетом сегодня является выполнение основных задач и шаг за шагом движение к расширению", – заявила она.

Лидер оппозиционной партии "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" Лауринас Кащюнас также высказался в поддержку увеличения количества призывников.

"Иногда мы берем эти константы, и количество призывников увеличивается ограниченно. Я выступаю за более быстрое увеличение количества призывников", – заявил Кащюнас.

В настоящее время в список призывников в Литве входят юноши в возрасте от 18 до 21 года. Прохождение военной службы может быть отложено из-за учебы, состояния здоровья или семейных обстоятельств. Те, кто уклоняется от службы, могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

В этом году в Литве пять тысяч юношей будут проходить обязательную военную службу, еще три тысячи – будут добровольцами.

Сообщалось, что в ночь на 8 июня работу аэропорта Вильнюса приостановили в связи с тем, что работу воздушных судов мог нарушить метеозонд.

Ночью 13 мая аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за очередных метеозондов с контрабандой с территории Беларуси. Из-за этого один рейс развернули на пути, а еще один отменили.

Недавно президент Гитанас Науседа заявил, что Литва решительно настроена сбивать летательные аппараты, нарушающие ее воздушное пространство, даже если для этого придется использовать дорогие ракеты.

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