У Польщі провели масштабну операцію проти контрабанди героїну

Центральне слідче бюро поліції (CBŚP) та Митна служба Польщі провели масштабну операцію із запобігання контрабанді понад тонни героїну в порту Гдині.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

За словами митників, це одна з найбільших спроб контрабанди героїну до Польщі, якій вдалося запобігти завдяки міжнародній співпраці та скоординованим діям правоохоронців.

Понад тонну героїну доставили з Об’єднаних Арабських Еміратів у контейнерах до порту в Гдині. В результаті операції затримали трьох поляків.

Наркотики були заховані в контейнерах з декоративною цеглою. Вантаж піддали детальному огляду, включаючи рентгенівське сканування та перевірку собакою-експертом. Під час перевірок було встановлено, що задекларовані товари були лише прикриттям для нелегального вмісту вантажу – пакетів з героїном.

Фото: CBŚP

Поліцейські вилучили 1030 кг героїну, вартість якого на чорному ринку оцінюється майже у 220 мільйонів злотих (51 млн євро).

У зв'язку з цією контрабандною операцією в середині травня було затримано двох чоловіків та жінку, громадян Польщі. У Регіональній прокуратурі в Гданську їм висунули звинувачення у спробі перевезення значної кількості наркотиків через Польщу. Двох осіб було взято під варту.

У березні співробітники Центрального бюро розслідувань поліції та прикордонної служби Польщі затримали трьох осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося контрабандою наркотиків у великих масштабах.

На початку травня іспанські правоохоронці вилучили 30 тонн кокаїну з судна біля берегів Канарських островів та затримали його екіпаж із 23 осіб без права на звільнення під заставу.

Того ж місяця суд у Великій Британії засудив водія вантажівки до тюремного ув’язнення за контрабанду кокаїну на суму 7 млн фунтів стерлінгів (9,4 млн доларів), захованого в партії спідньої білизни та одягу бренду Skims, який належить американській інфлюенсерці Кім Кардашьян.