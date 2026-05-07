Іспанія конфіскувала 30 тонн кокаїну в ході найбільшої в Європі операції

Іспанські правоохоронці вилучили 30 тонн кокаїну з судна біля берегів Канарських островів та затримали його екіпаж із 23 осіб без права на звільнення під заставу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Верховний суд Іспанії, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Верховному суді, це найбільша в історії Європи операція з вилучення наркотиків, яка більш ніж удвічі перевищила попередній рекорд Іспанії.

Судно Arconian під прапором Коморських островів було перехоплено Цивільною гвардією Іспанії 1 травня з вантажем, вартість якого суд оцінив у понад 812 мільйонів євро.

Цей вилучений вантаж значно перевершує 25 тонн, вилучених німецькою поліцією в порту Гамбурга в червні 2024 року (що раніше вважалося найбільшим вилученням у Європі), і більш ніж удвічі перевищує власний рекорд Іспанії – 13 тонн, виявлених минулого року в партії еквадорських бананів у Альхесірасі.

Слідчі вважають, що кокаїн мали перевантажити в морі на швидкісні катери та контрабандою переправити на материкову частину Іспанії.

На борту судна було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси, а під час висадки на борт офіцери виявили шістьох членів екіпажу, які переховувалися.

Сімнадцять членів екіпажу були з Філіппін, а шестеро, яких виявили на борту, – з Нідерландів та Сурінаму.

Суд постановив відправити членів екіпажу під варту без права на звільнення під заставу, посилаючись на тяжкість інкримінованих злочинів, ризик втечі та ймовірність вчинення нових злочинів у період проведення розслідування.

