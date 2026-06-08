В Польше провели масштабную операцию по пресечению контрабанды героина

Центральное следственное бюро полиции (CBŚP) и Таможенная служба Польши провели масштабную операцию по пресечению контрабанды более тонны героина в порту Гдыни.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

По словам таможенников, это одна из крупнейших попыток контрабанды героина в Польшу, которую удалось предотвратить благодаря международному сотрудничеству и скоординированным действиям правоохранителей.

Более тонны героина доставили из Объединенных Арабских Эмиратов в контейнерах в порт в Гдыне. В результате операции задержали трех поляков.

Наркотики были спрятаны в контейнерах с декоративным кирпичом. Груз подвергли детальному досмотру, включая рентгеновское сканирование и проверку собакой-экспертом. В ходе проверок было установлено, что задекларированные товары были лишь прикрытием для нелегального содержимого груза – пакетов с героином.

Фото: CBŚP

Полицейские изъяли 1030 кг героина, стоимость которого на черном рынке оценивается почти в 220 миллионов злотых (51 млн евро).

В связи с этой контрабандной операцией в середине мая были задержаны двое мужчин и одна женщина, граждане Польши. В Региональной прокуратуре в Гданьске им было предъявлено обвинение в попытке перевозки значительного количества наркотиков через Польшу. Двое человек были взяты под стражу.

В марте сотрудники Центрального бюро расследований полиции и пограничной службы Польши задержали трех человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой наркотиков в крупных масштабах.

В начале мая испанские правоохранители изъяли 30 тонн кокаина с судна у берегов Канарских островов и задержали его экипаж из 23 человек без права на освобождение под залог.

В том же месяце суд в Великобритании приговорил водителя грузовика к тюремному заключению за контрабанду кокаина на сумму 7 млн фунтов стерлингов (9,4 млн долларов), спрятанного в партии нижнего белья и одежды бренда Skims, принадлежащего американской инфлюенсерше Ким Кардашьян.