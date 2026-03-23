У Польщі затримали членів міжнародної злочинної групи, яка поширювала наркотики

У Польщі співробітники Центрального бюро розслідувань поліції та прикордонної служби затримали трьох осіб, підозрюваних в участі в організованому злочинному угрупованні, яке займалося контрабандою наркотиків у великих масштабах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві бюро.

Зазначається, що правоохоронці провели масштабну операцію у Малопольському воєводстві. В результаті було заарештовано трьох чоловіків віком від 32 до 43 років, підозрюваних у приналежності до злочинної групи.

Під час операції було вилучено понад 60 кілограмів наркотиків, вогнепальну зброю, готівку на суму 27 тисяч злотих та коштовності.

Згідно з даними правоохоронців, затримані були відповідальні за організацію контрабанди наркотиків із країн Західної Європи, включаючи Нідерланди, Бельгію та Іспанію, до Польщі. За оцінками служб, вони могли ввезти до країни приблизно 1,5 тонни незаконних речовин.

За клопотанням Національної прокуратури в Щецині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою стосовно одного з підозрюваних. Щодо інших затриманих суд обрав заставу, поліцейський нагляд та заборону на виїзд з країни.

Правоохоронці не виключають можливість нових арештів у цій справі.

