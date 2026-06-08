У Єврокомісії підтвердили, що 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде готовий цього тижня

Європейська комісія завершить роботу над новим, 21-м пакетом санкцій Євросоюзу проти Росії цього тижня та передасть його на затвердження у Раду ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у понеділок, 8 червня.

Новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде готовий вже цього тижня, повідомили у Єврокомісії.

"Так, 21-й пакет санкцій проти Росії буде готовий цього тижня", – заявила Піньо.

Готову пропозицію щодо вмісту 21-го пакета санкцій ЄС проти РФ Єврокомісія передасть на затвердження у Раду ЄС.

"Європейська правда" вже повідомляла з посиланням на власні джерела, що новий пакет презентують у першій половині червня.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".

За даними джерел "ЄП", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.