В Еврокомиссии подтвердили, что 21-й пакет санкций ЕС против РФ будет готов на этой неделе.
Европейская комиссия завершит работу над новым, 21-м пакетом санкций Евросоюза против России на этой неделе и передаст его на утверждение в Совет ЕС.
Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила главный спикер Еврокомиссии Паула Пиньо в понедельник, 8 июня.
Новый, 21-й пакет санкций ЕС против России будет готов уже на этой неделе, сообщили в Еврокомиссии.
Готовое предложение относительно содержания 21-го пакета санкций ЕС против РФ Еврокомиссия передаст на утверждение в Совет ЕС.
"Да, 21-й пакет санкций против России будет готов на этой неделе", – заявила Пиньо.
"Европейская правда" уже сообщала со ссылкой на собственные источники, что новый пакет презентуют в первой половине июня.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".
По данным источников "ЕП", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.