Марта Кос: Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства, схема ще узгоджується

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос переконана, що дебати стосовно вступу України в ЄС дозволять знайти підхід часткової інтеграції ще до повноцінного вступу.

Про це вона заявила на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Єврокомісарка заявила, що зараз можна говорити з певністю про відкриття першого переговорного кластера на міжурядовій конференції у Люксембурзі 15 червня.

"Важливо відкрити зараз перший кластер, а далі – сподіваюся, в середині липня – п’ять наступних… Зараз це абсолютний пріоритет – відкрити усі кластери", – пояснила вона.

Кос визнала, що підхід "зворотного розширення" (reverse enlargement), який свого часу просувала Єврокомісія, був остаточно відкинутий державами членами, та поза тим, зараз держави-члени ЄС обрали проміжний варіант, за яким держави-кандидати, включно з Україною, зможуть отримувати переваги, подібні до членських, ще до повноцінного приєднання до ЄС.

Рушієм цього процесу, за її словами, є саме Україна та бажання ключових держав допомогти Україні зі вступом.

Саме цьому була присвячена ідея німецького канцлера Фрідріха Мерца про особливий формат для України.

"Коли в Україні буде досягнутий мир – постане дуже серйозно питання вступу України до ЄС, і воно буде в центрі політичних дебатів на найвищому рівні. До того нам треба вирішити , що робити з методологією. Як закріпити Україну глибоко у ЄС. Якщо не вирішити цього – це призведе до розчарувань", – заявила комісарка.

"Треба зрозуміти де саме ми можемо глибше інтегрувати Україну ще до повного членства, тому я зараз дедалі більше взаємодію щодо цього з усіма державами-членами… Ми не знаємо, що буде результатом обговорень лідерів, але можна говорити з певністю – хай який варіант буде обраний, у його центрі буде питання верховенства права", – заявила Марта Кос.

Вона також висловила переконання, що Росія буде намагатися зруйнувати домовленість.

"Чим ближче ми будемо просуватися до вступу – тим більше Росія битиме по Україні. І коли я кажу "бити" – то йдеться не лише про військовий вимір", – додала вона.

Як відомо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 3 червня заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

В той самий час посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.