Марта Кос: Украина должна интегрироваться в ЕС ещё до вступления, схема ещё согласовывается

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос убеждена, что дискуссии о вступлении Украины в ЕС позволят найти подход к частичной интеграции ещё до полноценного вступления.

Об этом она заявила на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссар заявила, что сейчас можно с уверенностью говорить об открытии первого переговорного кластера на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

"Важно открыть сейчас первый кластер, а дальше – надеюсь, в середине июля – пять следующих… Сейчас это абсолютный приоритет – открыть все кластеры", – пояснила она.

Кос признала, что подход "обратного расширения" (reverse enlargement), который в свое время продвигала Еврокомиссия, был окончательно отвергнут государствами-членами, и кроме того, сейчас государства-члены ЕС выбрали промежуточный вариант, по которому государства-кандидаты, включая Украину, смогут получать преимущества, аналогичные членским, еще до полноценного присоединения к ЕС.

Двигателем этого процесса, по ее словам, является именно Украина и желание ключевых государств помочь Украине с вступлением.

Именно этому была посвящена идея немецкого канцлера Фридриха Мерца об особом формате для Украины.

"Когда в Украине будет достигнут мир – встанет очень серьезно вопрос вступления Украины в ЕС, и он будет в центре политических дебатов на самом высоком уровне. До этого нам нужно решить, что делать с методологией. Как глубоко закрепить Украину в ЕС. Если не решить это – это приведет к разочарованиям", – заявила комиссар.

"Нужно понять, где именно мы можем глубже интегрировать Украину еще до полного членства, поэтому я сейчас все больше взаимодействую по этому вопросу со всеми государствами-членами… Мы не знаем, каким будет результат обсуждений лидеров, но можно говорить с уверенностью – какой бы вариант ни был выбран, в его центре будет вопрос верховенства права", – заявила Марта Кос.

Она также выразила убеждение, что Россия будет пытаться разрушить договоренность.

"Чем ближе мы будем продвигаться к вступлению – тем сильнее Россия будет бить по Украине. И когда я говорю "бить" – речь идет не только о военном аспекте", – добавила она.

Как известно, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 3 июня заявил, что его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной относительно венгерского нацменьшинства.

В то же время послы ЕС начали срочную подготовку к открытию первого кластера для Украины и Молдовы.

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.