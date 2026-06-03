Мадяр: Україна та Угорщина досягли домовленостей в питаннях нацменшин

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У середу, 3 червня, Мадяр заявив, що його уряд "за три тижні" досяг того, чого експрем’єр Угорщини Віктор Орбан і його команда "не змогли зробити за десять років".

"Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини", – акцентував угорський прем’єр.

Він зазначив, що ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною, у яких також брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви.

"Мені дуже приємно, що за день до Дня національної єдності я можу оголосити, що український уряд зобов’язався найближчим часом включити узгоджені заходи до свого законодавчого поля, тим самим надавши нашим землякам у Закарпатті набагато ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж ті, що вони мали дотепер", – заявив Мадяр.

За його словами, ці зобов’язання України "також будуть відображені в її плані дій щодо Європейського Союзу".

"Якщо це відбудеться – угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України", – додав Мадяр.

Як повідомляла "Європейська правда", Мадяр раніше нагадав, що розблокує відкриття перемовних кластерів для України лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з Мадяром у Брюсселі повідомила, що відкриття кластерів для України обговорять на Єврораді 18-19 червня.

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