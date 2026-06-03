Посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України

До порядку денного вечірнього засідання Комітету постійних представників (Coreper) у середу, 3 червня, за терміновою процедурою внесли розгляд питання щодо започаткування процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластера №1 "Основи".

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у дипломатичних колах.

Посли ЄС 3 червня обговорять початок процедури відкриття першого кластера "Основи" для України.

Джерела "Європейської правди" повідомляють, що до порядку денного засідання Coreper 3 червня цього ж дня було додано окремий пункт щодо започаткування офіційного процесу відкриття кластера 1 "Основи" для України та Молдови у їх перемовинах про вступ до ЄС.

За даними одного зі співрозмовників "ЄвроПравди", це стало можливим внаслідок позитивних результатів перемовин технічних команд України та Угорщини, про що повідомила Раду ЄС угорська сторона.

Як стало відомо кореспондентці "ЄвроПравди", посли ЄС обговорять результати скринінгу по кластеру 1 "Основи", а також, якщо обговорення буде успішним – результати виконання Україною початкових критеріїв (opening benchmarks) по кластеру 1 "Основи".

Питання буде розглядатися увечері 3 червня.

Як повідомляла "Європейська правда", Україна та Молдова сподіваються на відкриття у червні перших кластерів у вступних переговорах з ЄС. Міжурядова конференція може відбутися 15 або 16 червня. За даними джерел, поки йдеться про відкриття лише першого кластера "Основи".

Україна закликає у червні відкрити всі кластери у її вступних переговорах.

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