У НАТО назвали успіхом операцію зі збиття дрона над Латвією

Заступник командувача штабу багатонаціональної дивізії НАТО "Північ" бригадний генерал Ілмарс Атіс Лейіньш заявив, що успішне збиття дрона над Латвією підтверджує готовність Альянсу захищати кожен дюйм своєї території.

Про це він заявив в ефірі LSM, передає "Європейська правда".

Коментуючи збиття авіацією НАТО дрона в повітряному просторі Латвії, Лейіньш назвав це історією успіху та ознакою того, що Збройні сили країни стають дедалі спроможнішими.

"Ми щодня стаємо кращими, використовуючи наявні системи. І найближчим часом ми прискорено впровадимо у підрозділах нові спроможності…Це змагання, це випробування систем. Дрони – це частина нових загроз", – заявив генерал.

Лейіньш також відзначив прогрес у швидкості ухвалення рішень щодо подібних інцидентів, хоча, за його словами, цей показник можна покращити.

"Ми говоримо про 60 хвилин. За 60 хвилин потрібно не лише виявити, оцінити, ухвалити рішення щодо системи оповіщення, ухвалити рішення про підняття винищувачів НАТО, знайти й спрямувати літаки на ціль, ідентифікувати її та збити. Я вважаю, що це доказ того, що ми вчимося і що НАТО підтверджує свою рішучість захищати кожен сантиметр Латвії", – зазначив військовий.

8 червня у декількох районах Латвії знову оголосили повітряну тривогу, у повітря підняли винищувачі союзників країни по НАТО.

Як зазначається, попередження про загрозу в повітряному просторі були оголошені незабаром після того, як у повітряному просторі країни французькі винищувачі збили дрон.

Цього ж дня дрон порушив повітряний простір Молдови, сліди на місці його падіння вказують на те, що апарат вибухнув.