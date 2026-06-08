У Латвії оголосили повітряну тривогу та підняли винищувачі

У декількох районах Латвії знову оголосили повітряну тривогу, у повітря підняли винищувачі союзників країни по НАТО.

Про це повідомили Національні збройні сили Латвії, пише LSM, передає "Європейська правда".

Повітряну тривогу оголосили у Краславському та Лудзенському районах Латвії. Також, як зазначається, у в Резекненському та Балвському районах діє попередження про "можливу загрозу в повітряному просторі".

Мешканцям цих районів надіслали повідомлення через систему мобільного оповіщення. У повітря підняли винищувачі союзників по НАТО.

Як зазначається, попередження про загрозу в повітряному просторі були оголошені незабаром після того, як у повітряному просторі країни французькі винищувачі збили дрон.

Цього ж дня дрон порушив повітряний простір Молдови, сліди на місці його падіння вказують на те, що апарат вибухнув.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що дрон був російським, водночас у МЗС Молдови підозрюють, що він був українським.