В НАТО назвали успехом операцию по сбиванию дрона над Латвией

Заместитель командующего штабом многонациональной дивизии НАТО "Север" бригадный генерал Илмарс Атис Лейиньш заявил, что успешное сбивание дрона над Латвией подтверждает готовность Альянса защищать каждый дюйм своей территории.

Об этом он заявил в эфире LSM, передает "Европейская правда".

Комментируя сбивание авиацией НАТО дрона в воздушном пространстве Латвии, Лейиньш назвал это историей успеха и признаком того, что Вооруженные силы страны становятся все более боеспособными.

"Мы каждый день становимся лучше, используя имеющиеся системы. И в ближайшее время мы ускоренно внедрим в подразделениях новые возможности… Это соревнование, это испытание систем. Дроны – это часть новых угроз", – заявил генерал.

Лейиньш также отметил прогресс в скорости принятия решений по подобным инцидентам, хотя, по его словам, этот показатель можно улучшить.

"Мы говорим о 60 минутах. За 60 минут нужно не только обнаружить, оценить, принять решение о системе оповещения, принять решение о подъеме истребителей НАТО, найти и направить самолеты на цель, идентифицировать ее и сбить. Я считаю, что это доказательство того, что мы учимся и что НАТО подтверждает свою решимость защищать каждый сантиметр Латвии", – отметил военный.

8 июня в нескольких районах Латвии снова объявили воздушную тревогу, в воздух подняли истребители союзников страны по НАТО.

Как отмечается, предупреждения об угрозе в воздушном пространстве были объявлены вскоре после того, как в воздушном пространстве страны французские истребители сбили дрон.

В этот же день дрон нарушил воздушное пространство Молдовы, следы на месте его падения указывают на то, что аппарат взорвался.