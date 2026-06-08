Каллас розповіла, що увійде в "мініпакет" санкцій ЄС проти РФ, який ухвалять 15 червня

До "мініпакета" санкцій Європейського Союзу проти Росії, який планується затвердити під час засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембургу 15 червня, увійде понад 80 імен російських пропагандистів, порушників прав людини, а також компаній, повʼязаних з російським військово-промисловим комплексом.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас по завершенню неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі 8 червня.

Каллас розповіла, що до червневого "мініпакета" санкцій ЄС проти Росії увійде понад 80 прізвищ та найменувань компаній.

"На наступний тиждень, для Ради з питань закордонних справ, мої служби запропонували понад 80 нових підсанкційних позицій, спрямованих проти російського військово-промислового комплексу, порушників прав людини та пропагандистів. Цеглинка за цеглинкою ми руйнуємо основи російської воєнної економіки", – заявила Каллас.

Вона наголосила, що саме через дію західних санкцій, "Путін втрачає гроші, людей та динаміку – саме тому Росія посилює свої атаки на українське цивільне населення".

За даними головної дипломатки ЄС, західні санкції вже коштували Москві, за оцінками, від 1,2 до 1,5 трильйона доларів США.

"Сьогоднішній обмін думками між міністрами ще раз продемонстрував міцну єдність у питанні підтримки України, а також посилення тиску на Росію", – підкреслила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", мініпакет санкцій вперше був обговорений послами країн ЄС в Брюсселі 22 травня.

У Єврокомісії підтвердили, що 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде готовий цього тижня.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".

За даними джерел "ЄП", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.