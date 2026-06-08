Каллас рассказала, что войдет в "мини-пакет" санкций ЕС против РФ, который примут 15 июня

В "мини-пакет" санкций Европейского Союза против России, который планируется утвердить во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 15 июня, войдет более 80 имен российских пропагандистов, нарушителей прав человека, а также компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас по завершении неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре 8 июня.



Каллас рассказала, что в июньский "мини-пакет" санкций ЕС против России войдет более 80 фамилий и названий компаний.



"На следующую неделю для Совета по иностранным делам мои службы предложили более 80 новых подсанкционных позиций, направленных против российского военно-промышленного комплекса, нарушителей прав человека и пропагандистов. Кирпичик за кирпичиком мы разрушаем основы российской военной экономики", – заявила Каллас.



Она подчеркнула, что именно из-за действия западных санкций "Путин теряет деньги, людей и динамику – именно поэтому Россия усиливает свои атаки на украинское гражданское население".



По данным главного дипломата ЕС, западные санкции уже стоили Москве, по оценкам, от 1,2 до 1,5 триллиона долларов США.



"Сегодняшний обмен мнениями между министрами еще раз продемонстрировал прочное единство в вопросе поддержки Украины, а также усиления давления на Россию", – подчеркнула Кая Каллас.



Как сообщала "Европейская правда", мини-пакет санкций впервые был обсужден послами стран ЕС в Брюсселе 22 мая.



В Еврокомиссии подтвердили, что 21-й пакет санкций ЕС против РФ будет готов на этой неделе.



Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".



По данным источников "ЕП", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.