ЗМІ: посли ЄС обговорять новий "міні-пакет" санкцій проти Росії

Посли країн Європейського Союзу у п’ятницю, 22 травня, проведуть обговорення своєрідного "міні-пакета" санкцій, які хочуть запровадити проти Росії.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Йдеться про своєрідний "міні-пакет", який передбачає, головним чином, внесення до чорного списку нових осіб та компаній, а також накладення санкцій на додаткові судна російського "тіньового флоту", – написав він.

Як писала "Європейська правда", під час засідання Європейської ради 18–19 червня в Брюсселі лідери держав Європейського Союзу обговорять, зокрема, перспективи вступу України до ЄС, новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії та перемовини про мир в Україні.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 11 травня розповіла, що може увійти у 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.