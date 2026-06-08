У Франції очікують перебоїв з поїздами через страйк залізничників

У Франції профспілки залізничників планують страйк на середу 10 червня, у зв’язку з чим очікують суттєвих перебоїв з рухом.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Чотири французькі профспілки, що об’єднують працівників залізниці – Sud-Rails, Unsa, CGT і CFDT – готують страйк на 10 червня, що може охопити всю територію країни.

Таким чином вони хочуть привернути увагу до своїх проблем, серед яких називають породжені реструктуризацією негативні наслідки та зниження купівельної спроможності.

Страйк може зачепити близько третини швидкісних рейсів TGV, а також частину міжнародних сполучень; серед регіональних електричок можуть не вийти на маршрути близько половини.

Пасажирам обіцяють попередження у разі скасування їхнього рейсу та можливість обрати компенсацію або альтернативний квиток.

Минулого тижня у Португалії загальний страйк паралізував роботу транспорту і шкіл.

У Румунії страйкували медики та фінансові працівники-бюджетники.