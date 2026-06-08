Во Франции ожидают перебоев с поездами из-за забастовки железнодорожников

Во Франции профсоюзы железнодорожников планируют забастовку на среду 10 июня, в связи с чем ожидают существенных перебоев с движением.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Четыре французских профсоюза, объединяющих работников железной дороги – Sud-Rails, Unsa, CGT и CFDT – готовят забастовку на 10 июня, которая может охватить всю территорию страны.

Таким образом они хотят привлечь внимание к своим проблемам, среди которых называют порожденные реструктуризацией негативные последствия и снижение покупательной способности.

Забастовка может затронуть около трети скоростных рейсов TGV, а также часть международных сообщений; среди региональных электричек могут не выйти на маршруты около половины.

Пассажирам обещают предупреждение в случае отмены их рейса и возможность выбрать компенсацию или альтернативный билет.

На прошлой неделе в Португалии всеобщая забастовка парализовала работу транспорта и школ.

В Румынии бастовали медики и финансовые работники-бюджетники.