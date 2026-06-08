Єврокомісарці Кос показали розбиту обстрілами Лук’янівку

Єврокомісарка Марта Кос під час візиту до Києва відвідала район довкола станції метро "Лук’янівська", що зазнав нових масштабних руйнувань після нічної атаки РФ 24 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив у своїх соцмережах віцепрем'єр з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Кулеба опублікував кадри поїздки з Мартою Кос до метро "Лук’янівська" та житлових будинків на Дегтярівській, зруйнованих російським обстрілом у ніч проти 24 квітня. З ними прибула також посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Віцепрем’єр зазначив, що після останніх обстрілів Києва лише від людей з Шевченківського району надійшло понад 700 заяв про пошкоджене житло та близько 30 – про повністю знищене.

"Для нас важливо, щоб наші партнери бачили не лише масштаби руйнувань, а й те, як Україна здатна відновлюватися навіть в умовах щоденних атак. Вдячний Європейському Союзу за підтримку України та особисто Марті Кос за візит в Київ, увагу до потреб наших громад і людей", – зазначив Олексій Кулеба.

На зустрічі з журналістами у Києві Марта Кос висловила сподівання, що суперечка з Польщею не завадить Україні відкрити кластери.

Нагадаємо, наступного дня після обстрілу 24 квітня розбиту Лук’янівку показали представникам понад 70 іноземних держав. Під час візиту до Києва туди приїздив також генсек НАТО Марк Рютте.

Також європейським послам показали іноземні компоненти засобів, яким РФ била у ніч проти 24 травня.