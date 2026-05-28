Європейським послам показали іноземні компоненти засобів, яким РФ била у ніч проти 24 травня

Європейським послам продемонстрували іноземні компоненти з російських ракет і дронів, випущених по Україні під час удару в ніч на 24 травня.

Про це повідомили у четвер в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

Представникам європейських держав продемонстрували деталі російських ракет "Циркон", "Калібр", Х-101 та дронів "Герань-2", якими в ніч на 24 травня Росія атакувала Україну.

фото офісу презиеднта України

У них містилися компоненти іноземного виробництва, а саме – Швейцарії, Німеччини, США, Великої Британії, Японії, Китаю та інших – виготовлені, зокрема, цього року.

Також показали окремі плати з балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", які містять виключно російські й білоруські компоненти, виготовлені упродовж 2004–2014 років.

"Нам потрібно зосередитися та справді зупинити постачання деталей, що надходять до Росії. Це стане значним ударом по потужностях російського оборонного виробництва", – сказав Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики.

Також він наголосив, що важливо посилити контроль над доступом Білорусі до іноземної електроніки. Частина компонентів, що їх містили російські ракети, була виготовлена на мінському заводі "Інтеграл", зокрема мікрочипи й плати для крилатих ракет та "Орєшніка".

Українська сторона закликала європейських партнерів посилити координацію в протидії "тіньовому флоту" Росії. Зокрема, зупиняти та арештовувати судна на підставі матеріалів, зібраних СБУ, Офісом Генпрокурора, Службою зовнішньої розвідки та ГУР.

Нагадаємо, 25 травня представники понад 70 іноземних держав на запрошення глави МЗС Андрія Сибіги відвідали місця останніх ударів РФ на Лук'янівці у Києві.

Як повідомляли "Європейська правда", будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у ніч проти 24 травня.