Кос розраховує, що суперечка з Польщею не завадить Україні відкрити кластери

Єврокомісарка Марта Кос каже, що наразі питання відкриття кластерів для України "вирішене", але нагадує, що потрібно досягнути добросусідства.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За словами єврокомісарки, Брюссель всерйоз бере до уваги претензії держав-членів до кандидатів, однак закликає їх не ставити розширення у залежність від двосторонніх суперечок.

"Загалом, ми серйозно ставимося до занепокоєнь держав-членів. Ми можемо допомогти, але двосторонні питання не повинні впливати на процес вступу", – сказала вона.

Комісарка висловила сподівання, що на етапі відкриття кластерів цей процес не матиме негативного впливу. "Наразі, на мою думку, це питання вирішено на робочому рівні… Ми сподіваємося, що зможемо відкрити всі кластери", – заявила вона.

Утім, Марта Кос закликала вирішити наявні двосторонні питання, оскільки "добросусідські відносини є основою" як у процесі вступу, так і у рамках членства в ЄС.

Вона також нагадала, що у разі блокування однією з держав членів вступного процесу Брюссель не може подолати вето.

"Ми не хочемо, щоб двосторонні питання заважали процесу вступу, і сподіваємося, що країни зможуть вирішувати їх на двосторонньому рівні. Ніколи не варто втягувати двосторонні питання в цей процес. Але, на жаль, ми маємо певний досвід – як у минулому, так і зараз – що таке може трапитися", – пояснила вона.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем’єра країни.

"Європейська правда" повідомляла, що Угорщина зняла вето з відкриття кластерів у переговорах з Україною. Читайте також Деталі "угоди" з Угорщиною з цього приводу.

Комісарка Кос у Києві запевнила, що Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства.

Також вона розповіла про очікувані строки переговорів з ЄС у держав, що нині є кандидатами.