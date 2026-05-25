Посли іноземних держав відвідали місця ударів РФ на Лук'янівці

Новини — Понеділок, 25 травня 2026, 14:21 — Іванна Костіна

Представники понад 70 іноземних держав на запрошення глави МЗС Андрія Сибіги відвідали місця останніх ударів РФ на Лук'янівці у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Telegram МЗС України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга разом із представниками понад 70 іноземних дипмісій відвідали місця російських ударів у Києві та поклали квіти на знак вшанування памʼяті загиблих.



"Закликаємо міжнародну спільноту до сильних реакцій на російський терор. Потрібні чіткі сигнали Москві, що ми обʼєднані, що ми будемо твердо реагувати, що Україна отримає додаткові пакети ППО та ракети, що Україна обовʼязково буде членом ЄС. На цих місцях ударів ми чітко бачимо, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників. Тому необхідний посилений тиск на Москву", – заявив міністр, звертаючись до іноземних дипломатів.

Глава МЗС також висловив вдячність ДСНС і всім героям-рятувальникам за порятунок життів та невтомну роботу на місцях російських ударів.

Як повідомлялося, лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська почала поїздку до Києва з відвідання могили загиблої білоруської доброволиці, а також навідалась на розбиту російськими обстрілами Лук’янівку.

Як писала "Європейська правда", будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російських ударів по Києву у неділю, 24 травня.

