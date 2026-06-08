Еврокомиссару Кос показали разбитую обстрелами Лукьяновку

Еврокомиссар Марта Кос во время визита в Киев посетила район вокруг станции метро "Лукьяновская", подвергшийся новым масштабным разрушениям после ночной атаки РФ 24 апреля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил в своих соцсетях вице-премьер по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Кулеба опубликовал кадры поездки с Мартой Кос к метро "Лукьяновская" и жилым домам на Дегтяревской, разрушенным российским обстрелом в ночь на 24 апреля. С ними прибыла также посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Вице-премьер отметил, что после последних обстрелов Киева только от людей из Шевченковского района поступило более 700 заявлений о поврежденном жилье и около 30 – о полностью уничтоженном.

"Для нас важно, чтобы наши партнеры видели не только масштабы разрушений, но и то, как Украина способна восстанавливаться даже в условиях ежедневных атак. Благодарен Европейскому Союзу за поддержку Украины и лично Марте Кос за визит в Киев, внимание к потребностям наших общин и людей", – отметил Алексей Кулеба.

На встрече с журналистами в Киеве Марта Кос выразила надежду, что спор с Польшей не помешает Украине открыть кластеры.

Напомним, на следующий день после обстрела 24 апреля разбитую Лукьяновку показали представителям более 70 иностранных государств. Во время визита в Киев туда приезжал также генсек НАТО Марк Рютте.

Также европейским послам показали иностранные компоненты средств, которым РФ била в ночь на 24 мая.