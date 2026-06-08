Зеленського у вівторок чекають з візитом в Естонії

Президента України Володимира Зеленського з першою леді 9 червня очікують з візитом в Естонії.

Як повідомляє ERR, пише "Європейська правда", про це оголосили у Таллінні.

У вівторок 9 червня в Естонії чекають з візитом президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську, де Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки.

Також заплановані зустрічі з президентом країни Аларом Карісом, прем’єром Крістеном Міхалом.

Лідери обговорять співпрацю між Естонією та Україною, у тому числі розвиток оборонної промисловості; шлях України до ЄС і НАТО, майбутнє європейської безпеки; забезпечення відповідальності Росії за агресію та воєнні злочини, посилення тиску на РФ та питання повернення вивезених до Росії українських дітей.

"Візит президента Зеленського до Естонії відбувається у час, коли визначається майбутнє європейської безпеки, і важливо, щоб Україна та Європа були залучені до усіх переговорів, які їх стосуються. Естонія твердо підтримує вступ України до ЄС і вважає важливим, щоб український народ бачив чіткий і реалістичний шлях до європейської родини… Це стратегічна інвестиція у європейську безпеку", – зазначив президент Естонії Алар Каріс.

Крістен Міхал з нагоди візиту зазначив, що країни Північної Європи та Балтії, яких об’єднує формат NB8 – перші у світі за обсягами наданої Україні допомоги відносно чисельності свого населення.

"Допомога Україні – один з пріоритетів естонського головування. Ми обговоримо, як посилити оборонні спроможності України, посилити тиск на Росію та покращити безпеку всієї Європи", – заявив він.

Ймовірно, однією з тем розмов буде також запобігання інцидентам з потрапляння у небо балтійських держав українських безпілотників, що збиваються з курсу під дією російського РЕБ, коли летять атакувати порти довкола Петербурга. Естонія стала першою країною, де винищувачі НАТО збили такий безпілотник; 8 червня ще один – найімовірніше, знову український – збили над Латвією.

У складі української делегації буде також очільник МЗС України Андрій Сибіга, у нього запланована зустріч з естонським колегою Маргусом Тсахкною. Крім того, планується церемонія початку повноважень двох почесних консулів України в Естонії – Аллана Калдоя та Сііма Нелліса.

У той же час перші леді Естонії та України зустрінуться з представниками освітньої та наукової сфери і візьмуть участь у підписанні меморандумів про співпрацю між естонськими університетами та Глобальною коаліцією українських студій. Крім того, вони відвідають Естонський центр міжнародної співпраці розвитку (ESTDEV).

Мешканців Таллінна попереджають, що у зв’язку з візитом очікуються значні обмеження руху – вранці на шляху від аеропорту до центру, вдень та ввечері – у різних локаціях в центрі Таллінна.

Нагадаємо, у неділю 7 червня Зеленський брав участь у зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні. Вони окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

Також Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати і про поточні оборонні потреби.