Зеленского во вторник ждут с визитом в Эстонии во вторник

Президента Украины Владимира Зеленского с первой леди 9 июня ожидают с визитом в Эстонии.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом объявили в Таллинне.

Во вторник 9 июня в Эстонии ждут с визитом президента Украины Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую, где Зеленский примет участие в саммите Нордично-Балтийской восьмерки.

Также запланированы встречи с президентом страны Аларом Карисом, премьером Кристеном Михалом.

Лидеры обсудят сотрудничество между Эстонией и Украиной, в том числе развитие оборонной промышленности; путь Украины в ЕС и НАТО, будущее европейской безопасности; обеспечение ответственности России за агрессию и военные преступления, усиление давления на РФ и вопрос возвращения вывезенных в Россию украинских детей.

"Визит президента Зеленского в Эстонию происходит во время, когда определяется будущее европейской безопасности, и важно, чтобы Украина и Европа участвовали во всех дискуссиях, которые их касаются. Эстония твердо поддерживает вступление Украины в ЕС и считает важным, чтобы украинский народ видел четкий и реалистичный путь в европейскую семью... Это стратегическая инвестиция в европейскую безопасность", – отметил президент Эстонии Алар Карис.

Кристен Михал по случаю визита отметил, что страны Северной Европы и Балтии, которых объединяет формат NB8 – первые в мире по объемам предоставленной Украине помощи относительно численности своего населения.

"Помощь Украине – один из приоритетов эстонского председательства. Мы обсудим, как усилить оборонительные способности Украины, усилить давление на Россию и улучшить безопасность всей Европы", – заявил он.

Вероятно, одной из тем разговоров будет также предотвращение инцидентов с попаданием в небо балтийских государств украинских беспилотников, которые сбиваются с курса под действием российского РЭБ, когда летят атаковать порты вокруг Петербурга. Эстония стала первой страной, где истребители НАТО сбили такой беспилотник; 8 июня еще один – скорее всего, снова украинский – сбили над Латвией.

В составе украинской делегации будет также глава МИД Украины Андрей Сибига, у него запланирована встреча с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной. Кроме того, планируется церемония начала полномочий двух почетных консулов Украины в Эстонии – Аллана Калдоя и Сиима Неллиса.

В то же время первые леди Эстонии и Украины встретятся с представителями образовательной и научной сферы и примут участие в подписании меморандумов о сотрудничестве между эстонскими университетами и Глобальной коалицией украинских студий. Кроме того, они посетят Эстонский центр международного сотрудничества развития (ESTDEV).

Жителей Таллинна предупреждают, что в связи с визитом ожидаются значительные ограничения движения – утром на пути от аэропорта до центра, днем и вечером – в различных локациях в центре Таллинна.

Напомним, в воскресенье 7 июня Зеленский участвовал во встрече с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне. Они обозначили условия, которые должны быть созданы для справедливого и длительного мира.

Также Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя и российских потерях и о текущих оборонных потребностях.