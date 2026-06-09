"Бібі, будь обережним": Трамп пригрозив ізоляцією Ізраїлю через удари по Ірану

Американський президент Дональд Трамп попередив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, що в разі продовження ударів по Ірану, той може опинитися в ізоляції.

Про це він сказав у інтерв'ю Axios, пише "Європейська правда".

Трамп, після ізраїльських ударів по Ірану, сказав, що попередив прем'єр-міністра Ізраїлю: якщо той знову вступить у війну з Іраном, йому, можливо, доведеться воювати самотужки.

Як заявив ізраїльський співрозмовник, Армія оборони Ізраїлю попередила CENTCOM про удар у Бейруті, але не Білий дім.

Американський посадовець, своєю чергою, заявив, що Трамп – який кілька днів тому під час напруженої розмови зупинив подібний запланований ізраїльський удар – був незадоволений цим ударом.

Потім Іран запустив ракети в бік Ізраїлю, як і обіцяв зробити, якщо Ізраїль завдасть удару по ліванській столиці. Після цього, за словами американського посадовця, Трамп зателефонував Нетаньягу і попросив його не завдавати удару у відповідь.

В інтерв’ю Трамп заявив, що Ізраїль попередив США "дуже пізно" про удари по Бейруту.

"Вони вже були в дорозі. Але зрештою я обмежив [ізраїльський удар]", – сказав він.

Після того, як Ізраїль вдарив по Ірану, Трамп зазначив, що йому зателефонували з п'яти різних країн регіону з проханням натиснути на Нетаньягу, щоб той зупинився.

"Ці країни були дуже стурбовані. Їм подобається угода, яку ми обговорювали", – сказав американський президент.

Трамп також заявив, що його адміністрація отримала вранці 8 червня повідомлення від іранців про готовність припинити обстріл, якщо Ізраїль зробить те саме.

За словами ізраїльських посадовців, це сталося тоді, коли Ізраїль готувався до найбільшої хвилі ударів по Ірану з квітня. Трамп зателефонував Нетаньягу і попросив його зупинитися.

"Я сказав: "Бібі, тобі краще бути обережним, інакше ти дуже скоро залишишся сам на сам [з Іраном]", – розповів Трамп.

Як писали, Трамп заявив, що Сполучені Штати оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.

Перед цим у МЗС Ірану попередили, що останній обмін вогнем між Іраном та Ізраїлем лише погіршить "хаотичний дипломатичний процес" із США та ще більше посилить підозри Тегерана щодо Вашингтона. Речник іранського Міністерства закордонних справ також звинуватив в обстрілі Сполучені Штати.