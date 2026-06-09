"Биби, будь осторожен": Трамп пригрозил изолировать Израиль из-за ударов по Ирану

Американский президент Дональд Трамп предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что в случае продолжения ударов по Ирану тот может оказаться в изоляции.

Об этом он заявил в интервью Axios, пишет "Европейская правда".

Трамп, после израильских ударов по Ирану, сказал, что предупредил премьер-министра Израиля: если тот снова вступит в войну с Ираном, ему, возможно, придется воевать в одиночку.

Как заявил израильский собеседник, Армия обороны Израиля предупредила CENTCOM об ударе в Бейруте, но не Белый дом.

Американский чиновник, в свою очередь, заявил, что Трамп – который несколько дней назад во время напряженного разговора остановил подобный запланированный израильский удар – был недоволен этим ударом.

Затем Иран запустил ракеты в сторону Израиля, как и обещал сделать, если Израиль нанесет удар по ливанской столице. После этого, по словам американского чиновника, Трамп позвонил Нетаньяху и попросил его не наносить ответный удар.

В интервью Трамп заявил, что Израиль предупредил США "очень поздно" об ударах по Бейруту.

"Они уже были в пути. Но в конце концов я ограничил [израильский удар]", – сказал он.

После того, как Израиль нанес удар по Ирану, Трамп отметил, что ему позвонили из пяти разных стран региона с просьбой оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот остановился.

"Эти страны были очень обеспокоены. Им нравится соглашение, которое мы обсуждали", – сказал американский президент.

Трамп также заявил, что его администрация получила утром 8 июня сообщение от иранцев о готовности прекратить обстрел, если Израиль поступит так же.

По словам израильских чиновников, это произошло тогда, когда Израиль готовился к самой крупной волне ударов по Ирану с апреля. Трамп позвонил Нетаньяху и попросил его остановиться.

"Я сказал: „Биби, тебе лучше быть осторожным, иначе ты очень скоро останешься один на один [с Ираном]", – рассказал Трамп.

Как сообщалось, Трамп заявил, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель.

Перед этим в МИД Ирана предупредили, что последний обмен огнем между Ираном и Израилем лишь ухудшит "хаотичный дипломатический процесс" с США и еще больше усилит подозрения Тегерана в отношении Вашингтона. Пресс-секретарь иранского Министерства иностранных дел также обвинил в обстреле Соединенные Штаты.