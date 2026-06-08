В Ірані звинуватили США в останньому обміні ударами з Ізраїлем

Речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що США несуть "пряму відповідальність" за останній обмін ракетними ударами з Ізраїлем.

Його слова цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Як відомо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в понеділок, 8 червня, заявила, що завдала ударів по військових цілях у західній та центральній частинах Ірану.

Після цього речник МЗС Ірану звинуватив в обстрілі США.

"Жодна дія сіоністського режиму не здійснюється без узгодження зі Сполученими Штатами. CENTCOM координує дії з сіоністським режимом як у сфері оборони, так і в наступальних операціях", – завили в іранському відомстві.

Також у МЗС країни попередили, що останній обмін вогнем між Іраном та Ізраїлем лише погіршить "хаотичний дипломатичний процес" із США та ще більше посилить підозри Тегерана щодо Вашингтона.

Раніше військовий радник керівника Ірану Мохсен Резаї заявив, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.

А ще раніше ЗМІ повідомили, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.

Згодом Трамп підтвердив, що вилаявся на Нетаньягу, оскільки "трохи роздратований тим, що він постійно воює з Ліваном".

Своєю чергою сам Нетаньягу визнав, що між ним і Трампом існують розбіжності, однак додав, що у головних питаннях їхні думки збігаються.