Трамп: США оголосять про повну перемогу над Іраном протягом двох тижнів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати оголосять про "повну перемогу" над Іраном протягом найближчих двох тижнів.

Про це він сказав 9 червня, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що зараз США ведуть переговори, а Іран, за його словами, "хоче укласти дуже вигідну угоду".

"Вони готові віддати нам усе, вони готові відмовитися від ядерної зброї. Я думаю, що ми виграємо цю битву, але ви дійсно виграєте її протягом наступних двох тижнів, коли ми оголосимо повну перемогу. Це буде повна перемога, це станеться дуже скоро, і ціни на нафту різко впадуть", – запевнив американський президент.

На запитання, чому Іран не погодився на угоду, якщо, як Трамп неодноразово заявляв, вони так відчайдушно прагнуть її укласти, президент США заявив, що причина в тому, що Іран "сильний" та "гордий".

"Вони горді. Є речі, які вони ніколи не думали, що будуть робити, але їм доведеться це зробити. У них немає вибору. І це займе трохи часу", – додав він.

Напередодні в МЗС Ірану попередили, що останній обмін вогнем між Іраном та Ізраїлем лише погіршить "хаотичний дипломатичний процес" із США та ще більше посилить підозри Тегерана щодо Вашингтона. Речник іранського Міністерства закордонних справ також звинуватив в обстрілі Сполучені Штати.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу буде змушений погодитися на будь-яку угоду, досягнуту між США та Іраном.

Тим часом в Тегерані заявили, що потенційна мирна угода між США та Іраном залежить від того, чи погодиться президент США Дональд Трамп розморозити $24 млрд іранських активів.