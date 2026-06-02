Axios: Трамп вилаявся на прем’єра Ізраїлю через удари по Лівану

Після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США Дональд Трамп вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Джерела порталу розповіли, що телефонна розмова між Трампом і Нетаньягу була насичена лайливими висловлюваннями з боку глави Білого дому, який був незадоволений ескалацією в Лівані з боку Ізраїлю.

Під час розмови Трамп назвав Нетаньягу "божевільним" і звинуватив його в невдячності, як повідомили два джерела.

Він також відмовив Нетаньягу від планів завдати удару по ліванській столиці Бейруту.

Трамп сказав Нетаньягу, що атаки на ліванську столицю ще більше ізолюють Ізраїль у світі.

За словами одного зі співрозмовників, Трамп знав, що "Хезболла" обстрілювала Ізраїль і що той мав захищатися, але вважав, що останніми днями Нетаньягу надмірно ескалював ситуацію.

Два джерела повідомили, що Трамп стверджував, нібито він допоміг Нетаньягу уникнути в'язниці – маючи на увазі свою підтримку під час судового процесу над главою уряду Ізраїлю за звинуваченням у корупції.

Підсумовуючи лайку Трампа на адресу Нетаньягу, американський посадовець навів такі його слова: "Ти, чорт забирай, божевільний. Якби не я, ти б сидів у в'язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Через це всі ненавидять Ізраїль".

Друге джерело, ознайомлене з розмовою, повідомило, що Трамп був "розлючений" і в якийсь момент крикнув на Нетаньяху: "Що ти в біса робиш?".

Трамп і Нетаньягу мали кілька напружених розмов у минулому, але все одно тісно координували свої дії щодо Ірану та інших питань.

Один посадовець сказав, що це була одна з найгірших розмов Трампа з Нетаньягу з часу його повернення на посаду.

Нетаньягу опублікував заяву після розмови, в якій сказав, що повідомив Трампу, що Ізраїль атакуватиме цілі в Бейруті, якщо "Хезболла" не припинить атакувати Ізраїль, і що тим часом Ізраїль продовжуватиме свої операції на півдні Лівану.

Меморандум, щодо якого ведуть переговори США та Іран, передбачає припинення бойових дій у Лівані, повідомляють джерела Axios. Саме це стало причиною попередньої напруженої розмови між двома лідерами.

Гнів Трампа, схоже, був викликаний тим, що рішення Нетаньяху про ескалацію конфлікту в Лівані загрожувало зірвати його переговори з Іраном.

Після розмови Трамп опублікував у Truth Social, що переговори з Іраном "тривають швидкими темпами".

Перед тим іранське агентство Tasnim заявило, що Іран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Після цього Трамп заявив, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном.