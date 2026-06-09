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Головного прокурора МКС відсторонили через звинувачення у сексуальних домаганнях

Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 08:08 — Уляна Кричковська

Керівний орган Міжнародного кримінального суду вирішив відсторонити головного прокурора Каріма Хана від посади після завершення дисциплінарного провадження, розпочатого у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях на його адресу.

Про це йдеться у документі МКС, передає "Європейська правда".

Ввечері 8 червня виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду для розв'язання питання щодо його подальшої долі.

Документ свідчить, що комітет із 21 держави-члена суду кваліфікованою більшістю голосів визнав, що Хан скоїв серйозний вчинок у зв’язку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях.

Хан, відомий британський юрист, неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з’явилися у 2024 році та спричинили хаос у його роботі на посаді керівника прокуратури суду. Звинувачення висунула жінка, яка працювала на нього в штаб-квартирі суду в Гаазі.

Рішення передати справу на розгляд 125 держав-членів МКС є безпрецедентним кроком для суду останньої інстанції й може призвести до голосування щодо відставки прокурора.

У своїй заяві керівний орган зазначив, що рішення про відсторонення Хана "не є ознакою остаточного результату". Хан уже тимчасово відсторонився від керівництва підрозділом МКС, який розслідує та притягає до відповідальності осіб, звинувачених у звірствах.

Також зазначено, що виконавчий комітет ухвалив своє рішення на підставі звіту наглядового органу ООН та рекомендацій групи судових експертів, а також письмових матеріалів, які, як вважається, були подані Ханом та ймовірною жертвою.

Звинувачення, висунуті співробітницею МКС, стосуються поведінки Хана у період з 2023 по 2024 рік. Жінка стверджує, що він протягом тривалого часу вчиняв примусові та неконсенсуальні сексуальні дії. 

У травні минулого року Хан узяв відпустку на тлі розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях з його боку. 

Звинувачення проти прокурора МКС з’явились за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання ХАМАС.

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