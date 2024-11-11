МКС підтвердив розслідування через можливі "неправомірні дії" прокурора Хана

Міжнародний кримінальний суд підтвердив початок зовнішнього розслідування скарг на "імовірні неправомірні дії" свого прокурора Каріма Хана.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву голова Асамблеї держав-учасниць Римського статуту МКС поширив у понеділок, 11 листопада.

Рішення про зовнішнє розслідування ухвалили після внутрішньої перевірки скарги на Каріма Хана через незалежний наглядовий механізм (ІОМ), "враховуючи особливі обставини цієї справи".

"Таким чином, зовнішнє розслідування проводиться з метою забезпечення повністю незалежного, неупередженого та справедливого процесу відповідно до правової бази МКС та МОМ і з дотриманням підходу, орієнтованого на інтереси потерпілих", – йдеться в заяві.

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Там не уточнюється, які наслідки можуть настати для Каріма Хана в разі доведення правдивості звинувачень.

Про скаргу на прокурора МКС через начебто домагання стало відомо минулого місяця з публікації британського таблоїда Daily Mail. Стверджувалось, що скаргу подала секретарка Офісу прокурора Суду.

Таблоїд писав, що жінка, що нібито постраждала від домагань Хана, не хотіла подати офіційну скаргу, тому за неї це зробила колега, якій вона про це розповіла.

За інформацією Daily Mail, звинувачення проти прокурора Міжнародного кримінального суду з’явились за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання ХАМАС.

Сам Карім Хан усі звинувачення раніше заперечував.