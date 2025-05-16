ЗМІ: прокурор МКС узяв відпустку на час розслідування звинувачень у домаганнях

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан узяв відпустку на тлі розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях з його боку.

Про це агентство Reuters дізналось від джерел в МКС, пише "Європейська правда".

За інформацією Reuters, Міжнародний кримінальний суд уже у пʼятницю може офіційно оголосити, що прокурор Карім Хан пішов в адміністративну відпустку.

Відпустка збігається з розслідуванням звинувачень проти Хана у сексуальних домаганнях, про які вперше стало відомо наприкінці минулого року.

Джерела Reuters повідомили, що Хан минулого тижня розмовляв зі слідчими ООН, які ведуть розслідування. Наразі невідомо, коли воно буде завершене, якими будуть його результати і що вони означатимуть.

Співрозмовник агентства в прокуратурі МКС уточнив, що також невідомо, хто перейме обов'язки Хана.

Про скаргу на прокурора МКС через начебто домагання стало відомо в жовтні 2024 року з публікації британського таблоїда Daily Mail. Таблоїд писав, що постраждалою є секретарка Офісу прокурора Суду.

Звинувачення проти прокурора Міжнародного кримінального суду з’явились за два тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання ХАМАС.

Сам Карім Хан усі звинувачення раніше заперечував.