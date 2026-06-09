Генерального прокурора МУС отстранили от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Руководящий орган Международного уголовного суда принял решение отстранить главного прокурора Карима Хана от должности по завершении дисциплинарного разбирательства, возбужденного в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах в его адрес.

Об этом говорится в документе, передает "Европейская правда".

Вечером 8 июня исполнительный комитет проголосовал за передачу дела против Хана на рассмотрение специальной сессии государств-членов суда для решения вопроса о его дальнейшей судьбе.

Документ свидетельствует, что комитет из 21 государства-члена суда квалифицированным большинством голосов признал, что Хан совершил серьезное правонарушение в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Хан, известный британский юрист, неоднократно отрицал обвинения, которые впервые появились в 2024 году и вызвали хаос в его работе на посту руководителя прокуратуры суда. Обвинения выдвинула женщина, которая работала на него в штаб-квартире суда в Гааге.

Решение передать дело на рассмотрение 125 государств-членов МУС является беспрецедентным шагом для суда последней инстанции и может привести к голосованию по отставке прокурора.

В своем заявлении руководящий орган отметил, что решение об отстранении Хана "не является признаком окончательного результата". Хан уже временно отстранился от руководства подразделением МУС, которое расследует и привлекает к ответственности лиц, обвиняемых в зверствах.

Также отмечено, что исполнительный комитет принял свое решение на основании отчета надзорного органа ООН и рекомендаций группы судебных экспертов, а также письменных материалов, которые, как считается, были представлены Ханом и предполагаемой жертвой.

Обвинения, выдвинутые сотрудницей МУС, касаются поведения Хана в период с 2023 по 2024 год. Женщина утверждает, что он в течение длительного времени совершал принудительные и неконсенсуальные сексуальные действия.

В мае прошлого года Хан взял отпуск на фоне расследования обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны.

Обвинения против прокурора МУС появились за две недели до того, как он объявил о ходатайстве об ордерах на арест высокопоставленных чиновников Израиля и лидеров террористической группировки ХАМАС.