Зеленський перебуває з візитом у Естонії

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з візитом до Естонії.

Про це повідомило естонське МЗС у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

В акаунті відомства опублікували фото президентського літака з підписом "Щиро вітаємо в Естонії президента Володимира Зеленського та Першу леді Олену Зеленську".

A very warm welcome to Estonia, President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA.



🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/zyFmXgnotd – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 9, 2026

В Естонії у вівторок відбувається саміт Нордично-Балтійської вісімки. Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що вже провів двосторонню зустріч з президентом України, на якій обговорили, зокрема, співробітництво у сфері оборонних технологій.

Hyvä kahdenvälinen keskustelu @ZelenskyyUa kanssa.



Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä. Ukraina puolustautuu ja pystyy iskemään takaisin. Tuen Ukrainalle on oltava nyt vahvaa.



Yhteistyömme drooniteknologioissa etenee konkreettisella tasolla. pic.twitter.com/llWMfc9jAQ – Petteri Orpo (@PetteriOrpo) June 9, 2026

Також, за словами речника президента Сергія Никифорова, у глави держави вже відбулися зустрічі з прем'єрами Латвії та Швеції.

Також повідомлялось, що у Зеленського заплановані зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом і прем’єром Крістеном Міхалом.

У складі української делегації також – очільник МЗС України Андрій Сибіга, який вже провів зустріч з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

Нагадаємо, у неділю 7 червня Зеленський брав участь у зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні. Вони окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру.

Також Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати і про поточні оборонні потреби.