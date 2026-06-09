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Зеленський перебуває з візитом у Естонії

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Новини — Вівторок, 9 червня 2026, 11:23 — Христина Бондарєва

Президент Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули з візитом до Естонії.

Про це повідомило естонське МЗС у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

В акаунті відомства опублікували фото президентського літака з підписом "Щиро вітаємо в Естонії президента Володимира Зеленського та Першу леді Олену Зеленську".

В Естонії у вівторок відбувається саміт Нордично-Балтійської вісімки. Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що вже провів двосторонню зустріч з президентом України, на якій обговорили, зокрема, співробітництво у сфері оборонних технологій.

Також, за словами речника президента Сергія Никифорова, у глави держави вже відбулися зустрічі з прем'єрами Латвії та Швеції.

Також повідомлялось, що у Зеленського заплановані зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом і прем’єром Крістеном Міхалом.

У складі української делегації також – очільник МЗС України Андрій Сибіга, який вже провів зустріч з естонським колегою Маргусом Тсахкною. 

Нагадаємо, у неділю 7 червня Зеленський брав участь у зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини у Лондоні. Вони окреслили умови, які мають бути створені для справедливого та тривалого миру. 

Також Зеленський поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати і про поточні оборонні потреби. 

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Зеленський Естонія
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