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Зеленский находится с визитом в Эстонии

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Новости — Вторник, 9 июня 2026, 11:23 — Кристина Бондарева

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с визитом в Эстонию.

Об этом сообщило эстонское МИД в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В аккаунте ведомства опубликовали фото президентского самолета с подписью "Искренне приветствуем в Эстонии президента Владимира Зеленского и Первую леди Елену Зеленскую".

Во вторник в Эстонии проходит саммит Северо-Балтийской восьмерки. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что уже провел двустороннюю встречу с президентом Украины, на которой обсудили, в частности, сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Также сообщалось, что у Зеленского запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом.

В состав украинской делегации также входит глава МИД Украины Андрей Сибига, который уже провел встречу со своим эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, Зеленский принимал участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне. Они обозначили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

Также Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя, российских потерях и текущих оборонных потребностях.

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Зеленский Эстония
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