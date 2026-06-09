Зеленский находится с визитом в Эстонии

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена прибыли с визитом в Эстонию.

Об этом сообщило эстонское МИД в социальной сети X, передает "Европейская правда".

В аккаунте ведомства опубликовали фото президентского самолета с подписью "Искренне приветствуем в Эстонии президента Владимира Зеленского и Первую леди Елену Зеленскую".

A very warm welcome to Estonia, President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA.



🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/zyFmXgnotd – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) June 9, 2026

Во вторник в Эстонии проходит саммит Северо-Балтийской восьмерки. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что уже провел двустороннюю встречу с президентом Украины, на которой обсудили, в частности, сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Hyvä kahdenvälinen keskustelu @ZelenskyyUa kanssa.



Venäjän sota Ukrainassa on kääntymässä. Ukraina puolustautuu ja pystyy iskemään takaisin. Tuen Ukrainalle on oltava nyt vahvaa.



Yhteistyömme drooniteknologioissa etenee konkreettisella tasolla. pic.twitter.com/llWMfc9jAQ – Petteri Orpo (@PetteriOrpo) June 9, 2026

Также сообщалось, что у Зеленского запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьером Кристеном Михалом.

В состав украинской делегации также входит глава МИД Украины Андрей Сибига, который уже провел встречу со своим эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

Напомним, в воскресенье, 7 июня, Зеленский принимал участие во встрече с лидерами Великобритании, Франции и Германии в Лондоне. Они обозначили условия, которые должны быть созданы для справедливого и прочного мира.

Также Зеленский проинформировал лидеров Великобритании, Франции и Германии о ситуации на поле боя, российских потерях и текущих оборонных потребностях.