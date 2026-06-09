У Британії звинуватили 18-річного юнака у справі про підпал "швидких"

Британські прокурори висунули звинувачення 18-річному юнакові у пособництві злочинцеві у зв’язку з підпалом, що стався в березні на півночі Лондона.

Про це повідомила у вівторок, 9 червня, Королівська прокуратура, пише "Європейська правда".

Мова йде про Субана Ахмеда, якому висунули звинувачення у пособництві злочинцеві на підставі тверджень про те, що він організував знищення свого автомобіля, аби допомогти іншим уникнути арешту чи притягнення до відповідальності.

"Ми вирішили притягнути до відповідальності 18-річного Субана Ахмеда за пособництво злочинцеві у зв’язку з підпалом карет швидкої допомоги в Голдерс-Грін 23 березня 2026 року", – заявив голова Відділу з особливих злочинів та боротьби з тероризмом Королівської прокуратури Френк Фергюсон.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

Після цієї події у Голдерс-Грін скоїли ще низку злочинів проти єврейської громади, зокрема: невідомий поранив ножем двох людей; була спроба підпалу військового меморіалу.

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